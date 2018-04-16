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Житель Куменского района подозревается в убийстве своего отца
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Житель Куменского района подозревается в убийстве своего отца 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тело мужчины 1955 года рождения было обнаружено ночью 13 апреля. Предварительной причиной смерти стала асфиксия, передает пресс-служба СУ СКР региона.
По версии следствия, мужчина проживал вместе со своим 38-летним сыном. Последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности, злоупотребляет спиртными напитками.
«В указанный день сын погибшего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительный повод для конфликта, нанес своему отцу множественные удары руками и ногами в область лица и тела мужчины, после чего сдавил шею отца, перекрыв тем самым ему доступ к кислороду. После этого подозреваемый, желая скрыть следы совершенного преступления, вытер след крови и сообщил соседям о случайном обнаружении тела отца», — говорится в сообщении.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. В настоящий момент он заключен под стражу.
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