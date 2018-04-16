Житель Куменского района подозревается в убийстве своего отца

Тело мужчины 1955 года рождения было обнаружено ночью 13 апреля. Предварительной причиной смерти стала асфиксия, передает пресс-служба СУ СКР региона.

По версии следствия, мужчина проживал вместе со своим 38-летним сыном. Последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности, злоупотребляет спиртными напитками.

«В указанный день сын погибшего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительный повод для конфликта, нанес своему отцу множественные удары руками и ногами в область лица и тела мужчины, после чего сдавил шею отца, перекрыв тем самым ему доступ к кислороду. После этого подозреваемый, желая скрыть следы совершенного преступления, вытер след крови и сообщил соседям о случайном обнаружении тела отца», — говорится в сообщении.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. В настоящий момент он заключен под стражу.