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В Красноярске прохожий обезвредил мужчину, напавшего с ножом на продавщицу
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В Красноярске прохожий обезвредил мужчину, напавшего с ножом на продавщицу 

РИА Новости 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 16 апр — РИА Новости. Случайный прохожий до приезда полиции обезвредил и удерживал злоумышленника, угрожавшего женщине ножом в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
"В дежурную часть отдела полиции №4 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает ножом работнице магазина сети натяжных потолков и пластиковых окон. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции", — говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили, что «неравнодушный случайный прохожий обезвредил злоумышленника и удерживал его до приезда следственно-оперативной группы».
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ведомстве сообщили, что в данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
В красноярской полиции приняли решение о поощрении мужчины, обезвредившего преступника.
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