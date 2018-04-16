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В Сатке местный житель ограбил микрофинансовую организацию
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В Сатке местный житель ограбил микрофинансовую организацию 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В ночное время в дежурной части ОМВД России по Саткинскому району поступило сообщение от сотрудника частного охранного предприятия. Мужчина сообщил, что в помещении микрофинансовой организаций по улице Индустриальной сработала сигнализация. На месте происшествия, куда незамедлительно выехала следственно–оперативная группа, никого не оказалось.
В помещении полицейские обнаружили свежие следы обуви, которые изъяли и направили на экпертизу. В это же время оперативный дежурный Саткинского ОМВД ориентировал на розыск подозреваемых сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Полицейские, проезжая по улице Бакальской, заметили молодого человека, который, увидев патрульную машину, бросился бежать. Сотрудники ППСП догнали и задержали парня. Им оказались местный житель, 1998 года рождения.
«Проведенная экспертиза показала, что оттиски подошвы обуви задержанного, совпадают со следами, обнаруженными на месте происшествия. Молодой человек сознался, что выставив стекло, проник в помещение, и похитил оттуда веб-камеру и монитор от компьютера стоимостью более 20 тысяч рублей. Похищенные вещи он выбросил, когда убегал от полицейских», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Саткинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Максимальное наказание по санкции данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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