В Кургане рецидивиста будут судить за покушение на двойное убийство

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Кургана. Он обвиняется в покушении на убийство двух человек с особой жестокостью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР

Преступление было совершено вечером 19 января в поселке Рябково. Пьяный подсудимый гостил у малознакомых людей. Без видимого повода он несколько раз ударил ножом 17-летнюю девушку и ее 57-летнюю бабушку. Несовершеннолетняя сумела отбиться и закрылась с пожилой женщиной в отдельной комнате. Она вызвала скорую помощь и полицию.

Обвиняемый так спешил скрыться с места происшествия, что забыл даже обуться. На следующий день его задержали.

Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство.