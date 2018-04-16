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В Кургане рецидивиста будут судить за покушение на двойное убийство
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В Кургане рецидивиста будут судить за покушение на двойное убийство 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Кургана. Он обвиняется в покушении на убийство двух человек с особой жестокостью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Преступление было совершено вечером 19 января в поселке Рябково. Пьяный подсудимый гостил у малознакомых людей. Без видимого повода он несколько раз ударил ножом 17-летнюю девушку и ее 57-летнюю бабушку. Несовершеннолетняя сумела отбиться и закрылась с пожилой женщиной в отдельной комнате. Она вызвала скорую помощь и полицию.
Обвиняемый так спешил скрыться с места происшествия, что забыл даже обуться. На следующий день его задержали.
Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство.
Ранее по теме: В Кургане девочка отбилась от рецидивиста с ножом
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