Аферист обманул жалостливых женщин на миллионы рублей и сбежал от суда

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам заключения местного жителя Сергея Гудзя за серию мошенничеств на сумму более 20 миллионов рублей, однако подсудимый сбежал до оглашения решения суда и был объявлен в розыск. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина был признан виновным по четырем эпизодам, подпадающим под статью 159 УК РФ («Мошенничество»).

Из материалов дела следует, что в 2006 году Гудзь убедил знакомую в необходимости лечения своего якобы тяжелобольного несовершеннолетнего сына и под разными вымышленными предлогами выпросил у нее на медицинскую помощь крупные суммы денег, которые он получил под видом займов. Эта же женщина одолжила мошеннику деньги на снятие ограничений с его якобы заблокированных личных счетов и счетов фирмы «Ленстрой», генеральным директором которой он являлся.

За год Гудзь выманил у пострадавшей 11 миллионов 835 тысяч рублей. По такой же схеме мужчина обманул еще двух подруг на сумму более пяти миллионов рублей.

Жертвой афериста стал и его якобы больной сын. Гудзь подделал документы на квартиру мальчика, заложил ее в банке под кредит, а затем продал добросовестному покупателю за три миллиона рублей.

На процессе подсудимый вину не признал, а на оглашение приговора не явился. Его объявили в розыск.

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.