Ещё
Аферист обманул жалостливых женщин на миллионы рублей и сбежал от суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

Аферист обманул жалостливых женщин на миллионы рублей и сбежал от суда 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам заключения местного жителя Сергея Гудзя за серию мошенничеств на сумму более 20 миллионов рублей, однако подсудимый сбежал до оглашения решения суда и был объявлен в розыск. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина был признан виновным по четырем эпизодам, подпадающим под статью 159 УК РФ («Мошенничество»).
Из материалов дела следует, что в 2006 году Гудзь убедил знакомую в необходимости лечения своего якобы тяжелобольного несовершеннолетнего сына и под разными вымышленными предлогами выпросил у нее на медицинскую помощь крупные суммы денег, которые он получил под видом займов. Эта же женщина одолжила мошеннику деньги на снятие ограничений с его якобы заблокированных личных счетов и счетов фирмы «Ленстрой», генеральным директором которой он являлся.
За год Гудзь выманил у пострадавшей 11 миллионов 835 тысяч рублей. По такой же схеме мужчина обманул еще двух подруг на сумму более пяти миллионов рублей.
Жертвой афериста стал и его якобы больной сын. Гудзь подделал документы на квартиру мальчика, заложил ее в банке под кредит, а затем продал добросовестному покупателю за три миллиона рублей.
На процессе подсудимый вину не признал, а на оглашение приговора не явился. Его объявили в розыск.
Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии60
Согласована единая позиция по Сирии265
Кремль призвал россиян не играть в прятки51
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение