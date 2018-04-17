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В Ярославской области предъявили обвинение мужчине, избившему девочку
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

В Ярославской области предъявили обвинение мужчине, избившему девочку 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Обвинение предъявлено мужчине, избившему в Ярославской области двухлетнюю девочку, которая скончалась после почти трех месяцев комы, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в январе 25-летний мужчина в квартире одного из домов поселка Борисоглебского избил двухлетнюю дочь своей сожительницы. Ребенок впал в кому, а затем скончался в больнице. Мужчину арестовали.
Следствие установило, что злоумышленник начал сожительствовать с матерью потерпевшей в ноябре прошлого года. С этого же времени он неоднократно, не менее 14 раз, избивал девочку ремнем и руками. Зная о происходящем, в правоохранительные органы мать ребенка не обращалась.
"Двадцатипятилетнему жителю поселка Борисоглебского предъявлено обвинение в совершении преступления «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина содержится под стражей", — говорится в сообщении.
Добавляется, что следственные органы СК РФ по Ярославской области направили ходатайство прокурору о передаче материалов проверки в отношении женщины из органов полиции в следственные органы СК для дальнейшей проверки. Расследование уголовного дела продолжается.
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