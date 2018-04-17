В Ярославской области предъявили обвинение мужчине, избившему девочку

По данным следствия, в январе 25-летний мужчина в квартире одного из домов поселка Борисоглебского избил двухлетнюю дочь своей сожительницы. Ребенок впал в кому, а затем скончался в больнице. Мужчину арестовали.

Следствие установило, что злоумышленник начал сожительствовать с матерью потерпевшей в ноябре прошлого года. С этого же времени он неоднократно, не менее 14 раз, избивал девочку ремнем и руками. Зная о происходящем, в правоохранительные органы мать ребенка не обращалась.

"Двадцатипятилетнему жителю поселка Борисоглебского предъявлено обвинение в совершении преступления «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина содержится под стражей", — говорится в сообщении.