Няня украла продукты из квартиры сотрудницы Центробанка в Москве

Столичная полиция задержала подозреваемую в серии краж из квартиры сотрудницы Центробанка . Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Предполагается, что работавшая няней женщина выносила из квартиры в доме на Новоясеневском проспекте продукты, деньги, дорогие алкогольные напитки и украшения. Сумма причиненного ею ущерба оценивается в 47 тысяч рублей.

«В краже личных вещей заявительница подозревала свою 49-летнюю знакомую, которая длительное время приходила к ней домой и занималась обучением и воспитанием ее несовершеннолетних детей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали знакомую потерпевшей», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже, она находится под подпиской о невыезде.