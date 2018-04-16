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Няня украла продукты из квартиры сотрудницы Центробанка в Москве
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Няня украла продукты из квартиры сотрудницы Центробанка в Москве 

dom.lenta.ru 39 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Столичная полиция задержала подозреваемую в серии краж из квартиры сотрудницы Центробанка. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».
Предполагается, что работавшая няней женщина выносила из квартиры в доме на Новоясеневском проспекте продукты, деньги, дорогие алкогольные напитки и украшения. Сумма причиненного ею ущерба оценивается в 47 тысяч рублей.
«В краже личных вещей заявительница подозревала свою 49-летнюю знакомую, которая длительное время приходила к ней домой и занималась обучением и воспитанием ее несовершеннолетних детей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали знакомую потерпевшей», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже, она находится под подпиской о невыезде.
Месяцем ранее в Москве за кражу из квартиры были задержаны домработница и ее дочь, убиравшиеся в помещении. Женщины украли дорогие часы, серьги, кольца и другие украшения на сумму два миллиона рублей. Часть похищенных вещей они сдали в ломбард.
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