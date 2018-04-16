Ещё
В Лабинском районе застолье закончилось смертью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лабинском районе застолье закончилось смертью 

АиФ-Кубань 42 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Установлено, что мужчины проживали по соседству в станице Губской. По версии следствия, вечером 14 апреля 2018 года 41-летний фигурант находился в гостях у 59-летнего знакомого, где они совместно распивали спиртные напитки во дворе домовладения. В процессе употребления алкоголя страсти накалились, хозяин дома стал оскорблять гостя. В ответ мужчина нанес не менее 3 ударов кулаками по голове обидчика, после чего отнес его ближе к входной двери дома и ушел. Пострадавшего без признаков жизни обнаружила сожительница, о чем сообщила дочери. Она вызвала сотрудников скорой помощи. Медицинская бригада смогла лишь констатировать смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы.
Подозреваемый задержан. Он будет заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
АиФ-Кубань: последние новости
Пенсионер поджег магазин в станице Брюховецкой Незадачливый карманник вытащил 3000 рублей у пенсионера на глазах у полиции МЧС предупреждает, что на Кубани можно ожидать заморозки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии330
Федеральный канал опозорился с Сирией101
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз115
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда162
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение