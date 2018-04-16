В Лабинском районе застолье закончилось смертью

Установлено, что мужчины проживали по соседству в станице Губской. По версии следствия, вечером 14 апреля 2018 года 41-летний фигурант находился в гостях у 59-летнего знакомого, где они совместно распивали спиртные напитки во дворе домовладения. В процессе употребления алкоголя страсти накалились, хозяин дома стал оскорблять гостя. В ответ мужчина нанес не менее 3 ударов кулаками по голове обидчика, после чего отнес его ближе к входной двери дома и ушел. Пострадавшего без признаков жизни обнаружила сожительница, о чем сообщила дочери. Она вызвала сотрудников скорой помощи. Медицинская бригада смогла лишь констатировать смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы.