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На Ставрополье подозреваемому в убийстве полицейского предъявили обвинение
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На Ставрополье подозреваемому в убийстве полицейского предъявили обвинение 

РИА Новости 44 минуты назад
ПЯТИГОРСК, 16 апр — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве полицейского на Ставрополье, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что в начале апреля правоохранители нашли тело сотрудника МВД в багажнике автомобиля с многочисленными ножевыми ранениями. Подозреваемому в преступлении удалось скрыться. Позже во время задержания мужчина пытался покончить с собой, после инцидента его госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
"Предъявлено обвинение 32-летнему подозреваемому, в настоящее время он допрошен, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается производство следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, ведется сбор и закрепление доказательств", — говорится в сообщении.
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