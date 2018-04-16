На Ставрополье подозреваемому в убийстве полицейского предъявили обвинение

Ранее сообщалось, что в начале апреля правоохранители нашли тело сотрудника МВД в багажнике автомобиля с многочисленными ножевыми ранениями. Подозреваемому в преступлении удалось скрыться. Позже во время задержания мужчина пытался покончить с собой, после инцидента его госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

"Предъявлено обвинение 32-летнему подозреваемому, в настоящее время он допрошен, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается производство следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, ведется сбор и закрепление доказательств", — говорится в сообщении.