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В Сургуте наркоторговец получил 9 лет колонии строгого режима
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В Сургуте наркоторговец получил 9 лет колонии строгого режима 

АиФ Югра 47 минут назад
Фото: АиФ Югра
Жителю Сургута вынесен приговор за покушение на сбыт наркотиков. Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщает прокуратура Югры, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. При нем нашли полкилограмма наркотиков.
В ходе следствия выяснилось, как подсудимый вместе с сообщниками распространял наркотики. Они делали закладки в тайники, а связь с наркозависимыми горожанами держали через интернет.
Отметим, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в особо крупном размере).
Напомним, что в марте прошлого года еще одного жителя Сургута осудили за распространение наркотиков подобным способом на 12 лет строгого режима.
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