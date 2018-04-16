В Сургуте наркоторговец получил 9 лет колонии строгого режима

Жителю Сургута вынесен приговор за покушение на сбыт наркотиков. Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима

Как сообщает прокуратура Югры, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов . При нем нашли полкилограмма наркотиков.

В ходе следствия выяснилось, как подсудимый вместе с сообщниками распространял наркотики. Они делали закладки в тайники, а связь с наркозависимыми горожанами держали через интернет.

Отметим, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в особо крупном размере).

Напомним, что в марте прошлого года еще одного жителя Сургута осудили за распространение наркотиков подобным способом на 12 лет строгого режима.