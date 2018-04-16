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Пьяный житель Северодвинска ворвался в квартиру соседки без спроса
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Пьяный житель Северодвинска ворвался в квартиру соседки без спроса 

АиФ Архангельск 46 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Северодвинске возбудили уголовное дело о незаконном проникновении в жилище. Пьяный 29-летний молодой человек ворвался без спроса к соседке.
По версии следствия, 17 февраля 2018 года вечером в доме по улице Набережная реки Кудьма в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью выяснения отношений с соседкой, которая сделала замечание по поводу шума в его квартире, через входную дверь против ее воли зашел к ней домой, нарушив право женщины на неприкосновенность жилища.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста.
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