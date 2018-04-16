Пьяный житель Северодвинска ворвался в квартиру соседки без спроса

Северодвинске возбудили уголовное дело о незаконном проникновении в жилище. Пьяный 29-летний молодой человек ворвался без спроса к соседке.

По версии следствия, 17 февраля 2018 года вечером в доме по улице Набережная реки Кудьма в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью выяснения отношений с соседкой, которая сделала замечание по поводу шума в его квартире, через входную дверь против ее воли зашел к ней домой, нарушив право женщины на неприкосновенность жилища.