На Кубани собутыльник убил соседа и оставил труп на пороге дома

Краснодар . 16 апреля — Новая Кубань. Страшный инцидент произошел в станице Губской вечером 14 апреля.

41-летний и 59-летний мужчины были соседями.

Первый пришел в гости ко второму. Они сидели во дворе частного дома и распивали спиртные напитки.

Произошел скандал. Хозяин начал оскорблять гостя.

Тот обиделся и избил соседа. Мужчина нанес не менее 3 ударов кулаками по голове обидчика.

Пострадавшего он отнес к входной двери дома и оставил на пороге.

Мужчину уже без признаков жизни обнаружила сожительница. Он рассказала об этом дочери покойного, а та заявила в полицию.

По приезду медицинская бригада констатировала смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы. — Сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.