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На Кубани собутыльник убил соседа и оставил труп на пороге дома
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На Кубани собутыльник убил соседа и оставил труп на пороге дома 

Новая Кубань 35 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. Страшный инцидент произошел в станице Губской вечером 14 апреля.
41-летний и 59-летний мужчины были соседями.
Первый пришел в гости ко второму. Они сидели во дворе частного дома и распивали спиртные напитки.
Произошел скандал. Хозяин начал оскорблять гостя.
Тот обиделся и избил соседа. Мужчина нанес не менее 3 ударов кулаками по голове обидчика.
Пострадавшего он отнес к входной двери дома и оставил на пороге.
Мужчину уже без признаков жизни обнаружила сожительница. Он рассказала об этом дочери покойного, а та заявила в полицию.
По приезду медицинская бригада констатировала смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы. — Сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).
Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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