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18-летний житель Вятскополянского района признан виновным в вымогательстве: молодой человек решил силой выбить долг
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18-летний житель Вятскополянского района признан виновным в вымогательстве: молодой человек решил силой выбить долг 

Vyatka-grad.ru 47 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Собранные сотрудниками следственного отдела по городу Вятские Поляны следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства в отношении молодого человека 1999 года рождения признаны судом достаточными.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).
Следствием и судом установлено, что 18-летний житель поселка городского типа Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области решил помочь своим друзьям вернуть долг от своего знакомого в размере 10 тысяч рублей.
«Осужденный неоднократно приходил по адресу проживания потерпевшего и требовал передать ему денежные средства уже в размере 15 тысяч рублей. С целью подавления воли к сопротивлению осужденный умышленно с силой нанес молодому человеку удар кулаком по лицу, причинив тем самым физическую боль и телесные повреждения. Кроме того, в случае отказал передачи денег пригрозил возможным нанесением побоев его друзьями», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Потерпевший по данному факту обратился в правоохранительные органы. Следователи СУ СКР по Кировской области возбудили уголовное дело. Установлено, что в момент совершения преступления осужденный еще не достиг совершеннолетия. Характеризуется молодой человек отрицательно, ранее не судим.
Следователи СО по г. Вятские Поляны СУ СКР по Кировской области провели комплекс необходимых следственных действий, собрали достаточную доказательственную базу, на основе которой суд вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото — 1istochnik.ru
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