Полиция в Москве задержала двух безработных и таксиста, похитивших мужчину и угрожавших убить его дочь 

Полицейские в столице задержали двух безработных уроженцев Дагестана и одного уроженца Узбекистана, подрабатывающего в столице таксистом, за разбойное нападение в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «В полицию обратился заявитель, который пояснил, что в марте 2018 г. неизвестные на автодороге вблизи дер. Лызлово Одинцовского района Московской области остановили его Volkswagen Touareg, перегородив проезд. Под угрозой пистолета мужчину избили, после чего похитили банковские карты, с которых обналичили денежные средства в размере 40 тыс. руб. Нападавшие затем силой отвезли мужчину к нему домой. По пути злоумышленники угрожали, что убьют дочь заявителя и требовали 10 млн руб. Примечательно, что мужчины знали, где она живет. Уже в квартире похитители заставили жертву открыть сейф и забрали еще 135 тыс. руб. В итоге заявителя отпустили, отвезя на соседнюю улицу. Ключи от автомобиля вернули», — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что нападавшие в итоге задержаны в Москве 14 апреля и арестованы. В ходе обыска у злоумышленников изъяли пистолет, которым они угрожали потерпевшему.