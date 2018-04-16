Ещё
Полиция в Москве задержала двух безработных и таксиста, похитивших мужчину и угрожавших убить его дочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция в Москве задержала двух безработных и таксиста, похитивших мужчину и угрожавших убить его дочь 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Полицейские в столице задержали двух безработных уроженцев Дагестана и одного уроженца Узбекистана, подрабатывающего в столице таксистом, за разбойное нападение в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «В полицию обратился заявитель, который пояснил, что в марте 2018 г. неизвестные на автодороге вблизи дер. Лызлово Одинцовского района Московской области остановили его Volkswagen Touareg, перегородив проезд. Под угрозой пистолета мужчину избили, после чего похитили банковские карты, с которых обналичили денежные средства в размере 40 тыс. руб. Нападавшие затем силой отвезли мужчину к нему домой. По пути злоумышленники угрожали, что убьют дочь заявителя и требовали 10 млн руб. Примечательно, что мужчины знали, где она живет. Уже в квартире похитители заставили жертву открыть сейф и забрали еще 135 тыс. руб. В итоге заявителя отпустили, отвезя на соседнюю улицу. Ключи от автомобиля вернули», — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что нападавшие в итоге задержаны в Москве 14 апреля и арестованы. В ходе обыска у злоумышленников изъяли пистолет, которым они угрожали потерпевшему.
Агентство «Москва»: последние новости
Полиция в Москве задержала подозреваемого в хищении 1,5 млрд руб. члена совета директоров одного из НПФ СК возбудил дело о фальсификации доказательств в Арбитражном суде Москвы iPhone украли у девушки возле стены В.Цоя на Арбате
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии330
Федеральный канал опозорился с Сирией101
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз115
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда162
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение