Директор дзержинской управляющей компании похитил предназначенные для оплаты тепла деньги

Директор дзержинской управляющей компании подозревается в хищении денег, предназначенных для оплаты теплоресурсов. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

В ходе проведенной проверки выяснилось, что злоумышленник имея свободный доступ к средствам, находящимся на расчетном счете организации, перечислил боле 1,3 млн рублей на нужды третьих лиц. Деньги предназначались для оплаты поставки теплоресурса ООО «Дзержинсктеплогаз».

Материалы проверки были направлены в территориальный отдел полиции. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Гагинском районе четыре мошенницы оформили фиктивные займы на 2,7 млн рублей.