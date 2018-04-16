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Директор дзержинской управляющей компании похитил предназначенные для оплаты тепла деньги
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Директор дзержинской управляющей компании похитил предназначенные для оплаты тепла деньги 

Vgoroden.ru 50 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Директор дзержинской управляющей компании подозревается в хищении денег, предназначенных для оплаты теплоресурсов. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
В ходе проведенной проверки выяснилось, что злоумышленник имея свободный доступ к средствам, находящимся на расчетном счете организации, перечислил боле 1,3 млн рублей на нужды третьих лиц. Деньги предназначались для оплаты поставки теплоресурса ООО «Дзержинсктеплогаз».
Материалы проверки были направлены в территориальный отдел полиции. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Гагинском районе четыре мошенницы оформили фиктивные займы на 2,7 млн рублей.
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