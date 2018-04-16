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Прокусившую полицейскому руку жительницу Самары приговорили к штрафу
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Прокусившую полицейскому руку жительницу Самары приговорили к штрафу 

Волга Ньюс 55 минут назад
Как следует из приговора, от действий Капустиной пострадал старший лейтенант из четвертого мобильного взвода полка ППС полиции УМВД России по Самаре, пришедший с двумя коллегами-сержантами в подъезд, где нетрезвая Капустина нарушала общественный порядок. Представившись, полицейские предложили женщине проехать в наркологический диспансер для обследования и препроводили ее до служебной машины. Капустина, понимая, что имеет дело с находящимися при исполнении полицейскими, укусила старшего лейтенанта за правую руку, в область тыльной части кисти.
В результате стражу порядка была причинена физическая боль и, согласно заключению эксперта, шесть ссадин и две раны на правой кисти. Вреда здоровью полицейского это не причинило, но в отношении Капустиной возбудили уголовное дело.
Во время следствия женщина находилась под подпиской о невыезде. При ознакомлении с материалами дела она полностью признала вины и заявила ходатайство о вынесении приговора в особом порядке.
Суд ее ходатайство удовлетворил и, учитывая все обстоятельства дела и данные о личности подсудимой, признал ее виновной и приговорил к штрафу 20 тыс. рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
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