Самарского преподавателя, избивавшего учеников, приговорили к исправительным работам

Суд приговорил бывшего учителя самарской кадетской школы к одному году исправительных работ за жестокое обращение с учениками, передает пресс-служба областной прокуратуры

Напомним, в октябре 2017 года мужчина, занимая должность офицера-воспитателя, а также преподавателя физкультуры и начальной военной подготовки, неоднократно избивал своих воспитанников. По данному факту надзорным ведомством была проведена служебная проверка. В результате, директор школы и офицер-воспитатель получили выговор.

Позже стало известно, что мужчина уволился с занимаемой должности по собственному желанию.

В марте текущего года суд признал бывшего педагога виновным и приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства.

Позже Самарская областная прокуратура сообщила о своем намерении добиться ужесточения приговора в виде лишения права занимать аналогичные должности в других учебных учреждениях.