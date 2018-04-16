Ещё
Самарского преподавателя, избивавшего учеников, приговорили к исправительным работам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарского преподавателя, избивавшего учеников, приговорили к исправительным работам 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд приговорил бывшего учителя самарской кадетской школы к одному году исправительных работ за жестокое обращение с учениками, передает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, в октябре 2017 года мужчина, занимая должность офицера-воспитателя, а также преподавателя физкультуры и начальной военной подготовки, неоднократно избивал своих воспитанников. По данному факту надзорным ведомством была проведена служебная проверка. В результате, директор школы и офицер-воспитатель получили выговор.
Позже стало известно, что мужчина уволился с занимаемой должности по собственному желанию.
В марте текущего года суд признал бывшего педагога виновным и приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства.
Позже Самарская областная прокуратура сообщила о своем намерении добиться ужесточения приговора в виде лишения права занимать аналогичные должности в других учебных учреждениях.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: владелец сети ресторанов «Три оленя» может быть арестован Красноярцу вынесен приговор за кражу десяти тонн нефрита СМИ узнали о задержании члена совета директоров одного из НПФ в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии330
Федеральный канал опозорился с Сирией101
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз115
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда162
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение