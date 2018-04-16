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Избавиться за 700 тысяч рублей: в Уфе пойдет под суд организатор заказного убийства
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Избавиться за 700 тысяч рублей: в Уфе пойдет под суд организатор заказного убийства 

ufa1.ru 55 минут назад
Фото: ufa1.ru
В столице республики перед слугами Фемиды предстанут четверо местных жителей. Мужчин обвиняют сразу по нескольким статьям: в организации, пособничестве и убийстве по найму, а также в краже и покушении.
По версии следователей, бизнесмен задолжал руководителю одного из предприятий больше миллиона рублей. Чтобы не отдавать долг, он решил организовать убийство. Мужчина нанял знакомого, который привлек двух пособников. Несколько дней сообщники следили за жертвой в деревне Урняк Ишимбайского района. Улучив момент двое преступников ворвались в дом бизнесмена. Они набросились на мужчину и его супругу с гвоздодером и молотком и начали избивать. Третий подельник ждал в автомобиле. Душегубы попытались инсценировать ограбление, разбросали по дому вещи и забрали из кошелька бизнесмена 750 рублей. От полученных травм мужчина скончался, его жену госпитализировали только на следующий день, когда о происшествии узнал сын пары.
— Исполнитель получил от заказчика 700 тысяч рублей. 100 тысяч он отдал сообщникам, — рассказали в прокуратуре Башкирии.
Подозреваемых задержали, уголовное дело по факту убийства завершилось. Сейчас все материалы передали в суд.
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