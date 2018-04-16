СК Магаданской области проверяет причину смерти мужчины в полицейской машине

В дежурную часть ОМВД России по г. Магадану 15 апреля 2018 года сообщили о возникшем семейном конфликте в одной из квартир дома по ул. Гагарина г. Магадана.

По указанному адресу прибыл наряд сотрудников полиции. В квартире полицейские обнаружили 26-летнего местного жителя, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, который не пожелал подчиниться требованиям наряда и утихомириться. Сотрудники полиции решили доставить дебошира в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По дороге в полицию молодой человек стал жаловаться на плохое самочувствие и сотрудники полиции доставили его в травмпункт, где врачи констатировали его смерть.

По данному факту следственный отдел по г. Магадану проводит доследственную процессуальную проверку для установления причины и обстоятельств смерти задержанного. Назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся опросы лиц.

По результатам предварительного исследования трупа смерть наступила в результате острого отравления этиловым спиртом. Признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти молодого человека, в ходе исследования трупа не обнаружили.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.