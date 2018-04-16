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СК Магаданской области проверяет причину смерти мужчины в полицейской машине
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СК Магаданской области проверяет причину смерти мужчины в полицейской машине 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Следственный отдел СКР по г. Магадану проверяет причину смерти мужчины в полицейской машине. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Магаданской области.
В дежурную часть ОМВД России по г. Магадану 15 апреля 2018 года сообщили о возникшем семейном конфликте в одной из квартир дома по ул. Гагарина г. Магадана.
По указанному адресу прибыл наряд сотрудников полиции. В квартире полицейские обнаружили 26-летнего местного жителя, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, который не пожелал подчиниться требованиям наряда и утихомириться. Сотрудники полиции решили доставить дебошира в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По дороге в полицию молодой человек стал жаловаться на плохое самочувствие и сотрудники полиции доставили его в травмпункт, где врачи констатировали его смерть.
По данному факту следственный отдел по г. Магадану проводит доследственную процессуальную проверку для установления причины и обстоятельств смерти задержанного. Назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся опросы лиц.
По результатам предварительного исследования трупа смерть наступила в результате острого отравления этиловым спиртом. Признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти молодого человека, в ходе исследования трупа не обнаружили.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
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