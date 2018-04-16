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Мужчина приобретя «контрафактный» товар потерял свыше 200 000 рублей
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Мужчина приобретя «контрафактный» товар потерял свыше 200 000 рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Житель Абатского района обратился в отдел полиции села Абатское с заявлением о краже денег. Мужчина рассказал стражам правопорядка о том, что решил приобрести товар в Интернете. Но через некоторое время ему поступил звонок, в ходе которого мужчина представившись сотрудником следственного управления сообщил потерпевшему о том, что он приобрел контрафактный товар. В связи с этим, он готов вернуть деньги, но сперва необходимо оплатить страховые издержки и налоговые пошлины.
«Мужчина сам перевел указанные суммы со своей банковской карты. Уже позже осознал, что в отношении него совершены мошеннические действия. Ущерб потерпевшему составил более 220 000 рублей», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
Следователями отдела возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (часть 2 статьи 159 УК РФ). В настоящее время полицейские устанавливают личность, причастную к совершению преступления.
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