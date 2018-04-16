Передачу в колонию запрещенных веществ пресекли в Новочеркасске

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь на 16 апреля около ограждения колонии №14 Новочеркасска был задержан уроженец Апшеронска

При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли около 100 граммов растительной массы зеленого цвета, а также четыре свертка с таблетками и капсулами наркотического и психотропного содержания.

Сообщается, что задержанный и изъятые у него вещества переданы полиции.