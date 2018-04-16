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Передачу в колонию запрещенных веществ пресекли в Новочеркасске
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Передачу в колонию запрещенных веществ пресекли в Новочеркасске 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Передачу в колонию партии наркотиков и психотропных веществ пресекли в Новочеркасске сотрудники ГУФСИН РФ по Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь на 16 апреля около ограждения колонии №14 Новочеркасска был задержан уроженец Апшеронска.
При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли около 100 граммов растительной массы зеленого цвета, а также четыре свертка с таблетками и капсулами наркотического и психотропного содержания.
Сообщается, что задержанный и изъятые у него вещества переданы полиции.
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