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Автоугонщика осудили за кражу машины в Выборгском районе
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Автоугонщика осудили за кражу машины в Выборгском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
По информации следствия 20-летний парень в период с 10 до 16 ноября 2017 года, находясь на неохраняемой стоянке у дома по улице Литвинова в посёлке Песочное, совершил кражу автомобиля «Ока». В ходе преступления владельцу авто был причинён ущерб на сумму 50 тыс. рублей.
Выборгский городской суд Ленинградской области признан обвиняемого виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) и назначил ему наказание в виде исправительных работ, которые он будет отбывать по месту своего жительства. Также молодой человек будет обязан возместить потерпевшему ущерб в размере стоимости автомобиля «Ока».
Ранее житель Петербурга заявил об угоне своей машины, так как не смог найти её в сугробе. Автовладельцу пришлось подавать в полицию заявление, в котором он попросил не проводить проверку по его сообщению, объяснив, что не нашёл машину сразу, поскольку она была занесена снегом
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