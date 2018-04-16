Автоугонщика осудили за кражу машины в Выборгском районе

По информации следствия 20-летний парень в период с 10 до 16 ноября 2017 года, находясь на неохраняемой стоянке у дома по улице Литвинова в посёлке Песочное, совершил кражу автомобиля «Ока». В ходе преступления владельцу авто был причинён ущерб на сумму 50 тыс. рублей.

Выборгский городской суд Ленинградской области признан обвиняемого виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) и назначил ему наказание в виде исправительных работ, которые он будет отбывать по месту своего жительства. Также молодой человек будет обязан возместить потерпевшему ущерб в размере стоимости автомобиля «Ока».