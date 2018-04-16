Суд приговорил саратовца к 19 годам колонии за двойное убийство

По данным областной прокуратуры, 17 сентября прошлого года подсудимый совместно со своим приятелем и знакомой из поселка Красный Текстильщик распивал в их доме спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Из-за случившейся ссоры подсудимый решил убить своего оппонента.

«Злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары ножом в грудь. Находившаяся рядом женщина решила остановить подсудимого, однако Борис тем же ножом нанес ей множественные удары в грудь и шею. От полученных повреждений оба потерпевших скончались на месте», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Дабы скрыть следы преступления, мужчина собрал вещи погибших и выбросил их в лесополосе, расположенной рядом с поселком. Тела потерпевших были обнаружены спустя три дня после трагедии.

«Согласно результатам судебных экспертиз, на орудии преступления, а также в доме погибших были обнаружены следы биологического происхождения с генотипическим профилем обвиняемого. Тщательный анализ материалов уголовного дела позволили следствию прийти к однозначному выводу о причастности Боцманова к убийству сожителей. Под тяжестью собранных доказательств он признал вину в инкриминируемом ему деянии, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного убийства в ходе проверки его показаний на месте», — говорится в сообщении территориального СУ СКР