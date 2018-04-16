В Домодедове обнаружили тело неизвестного мужчины

Труп неизвестного мужчины 50-55 лет нашли в одном из микрорайонов подмосковного Домодедова, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«В Домодедове, микрорайон Востряково, улица Садовая, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 50-55 лет. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг», — сказал собеседник агентства.

Приняты меры к установлению личности неизвестного. Следователи проводят проверку.