Ещё
В Домодедове обнаружили тело неизвестного мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Домодедове обнаружили тело неизвестного мужчины 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Труп неизвестного мужчины 50-55 лет нашли в одном из микрорайонов подмосковного Домодедова, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
«В Домодедове, микрорайон Востряково, улица Садовая, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 50-55 лет. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг», — сказал собеседник агентства.
Приняты меры к установлению личности неизвестного. Следователи проводят проверку.
РИАМО: последние новости
СК предъявил обвинение экс‑сотруднику московского СИЗО за взятку от арестанта Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы днем в воскресенье Сантехник украл деньги из квартиры пенсионерки в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии331
Федеральный канал опозорился с Сирией95
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз110
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда158
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение