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Гражданина Китая приговорили к 22 годам за убийство четырехлетнего ребенка в Приморье
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Гражданина Китая приговорили к 22 годам за убийство четырехлетнего ребенка в Приморье 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Гражданина Китая приговорили в Приморье к 22 годам лишения свободы за убийство четырехлетнего ребенка, сообщила в понедельник старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.
"Следствием и судом установлено, что 14 августа 2017 года подсудимый привел к себе домой четырехлетнего ребенка, где предложил ему выпить спиртное. Мальчик отказался пить, начал кричать и подсудимый задушил его одеялом. Суд назначил подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщила Римская.
Ранее сообщалось, что тело ребенка полицейские нашли дома у 29-летнего осужденного. Он был соседом семьи погибшего ребенка.
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