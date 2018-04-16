Мужчина убил собутыльника и пытался скрыть тело на соседней улице

Мужчина убил собутыльника и пытался скрыть тело на соседней улицеСледователями Павловского МСО СУ СК по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего мужчины в совершении убийства. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

21 ноября прошлого года в гостях у обвиняемого в доме по ул. Приовражной р.п. Вача находился односельчанин, с которым он дружил. Употребив алкоголь, мужчины поссорились на бытовой почве. В ходе драки злоумышленник нанес 49-летнему потерпевшему ножевое ранение, от которого тот скончался. В ночь на 23 ноября с целью сокрытия совершенного преступления он совместно с сожительницей вынес тело погибшего на соседнюю улицу, где его и обнаружила местная жительница.

Обвиняемый вину признал частично, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Действиям 40-летней женщины, участвовавшей в укрывательстве особо тяжкого преступления, дана юридическая оценка по ст. 316 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.