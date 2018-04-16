Ещё
Оперативники задержали в Ростовской области псевдоюриста, подозреваемого в серии мошенничеств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оперативники задержали в Ростовской области псевдоюриста, подозреваемого в серии мошенничеств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть полиции поступили заявления от жителей Новочеркасска и Ростова-на-Дону, ставших жертвами юриста-мошенника.
Согласно собранным оперативниками данным, злоумышленник арендовал офис в одном из бизнес-центров Ростова-на-Дону и, представляясь заместителем директора одной из организаций по оказанию юридических услуг, обещал помощь обратившимся к нему гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На самом деле злоумышленник еще больше усугублял их положение. После получения денег он переставал выходить на связь. За свои услуги фигурант брал от 100 тысяч до одного миллиона рублей. В настоящее время известно о девяти фактах его противоправной деятельности.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» задержали 40-летнего ростовчанина по месту «работы». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Житель Красноярского края признан виновным в незаконной добыче 10 тонн полезных ископаемых Полицейские задержали группу жителей Владивостока по подозрению в совершении серии краж из гаражей Полицейские раскрыли кражу на два миллиона, совершенную в Ростове-на-Дону
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии331
Федеральный канал опозорился с Сирией95
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз110
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда158
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение