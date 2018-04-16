Оперативники задержали в Ростовской области псевдоюриста, подозреваемого в серии мошенничеств

В дежурную часть полиции поступили заявления от жителей Новочеркасска и Ростова-на-Дону, ставших жертвами юриста-мошенника.

Согласно собранным оперативниками данным, злоумышленник арендовал офис в одном из бизнес-центров Ростова-на-Дону и, представляясь заместителем директора одной из организаций по оказанию юридических услуг, обещал помощь обратившимся к нему гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На самом деле злоумышленник еще больше усугублял их положение. После получения денег он переставал выходить на связь. За свои услуги фигурант брал от 100 тысяч до одного миллиона рублей. В настоящее время известно о девяти фактах его противоправной деятельности.