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Нужно больше подробностей: суд вернул прокурору дело бывшего замначальника Богатовского отдела МВД
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Нужно больше подробностей: суд вернул прокурору дело бывшего замначальника Богатовского отдела МВД 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, о задержании стража порядка стало известно в конце мая 2017 года. Операцию по задержанию тогда проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области и ОРЧ СБ областного ГУ МВД.
По оперативным данным, замначальника МО МВД России «Богатовский» — начальник местной полиции Павел Шарков брал деньги с подчиненных, обещая закрывать глаза на нарушения и помогать по службе. Силовики задокументировали получение денег от двух полицейских, правда, суммы были небольшие — по 12 тыс. рублей. По итогам проверки уголовное дело в отношении Шаркова возбудили по ч. 1 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), от службы его отстранили, а в августе 2017 г. направили дело в суд.
В окончательном обвинении, кроме двух эпизодов получения взятки, появилась еще одна статья — «Злоупотребление должностными полномочиями».
Почти полгода дело рассматривали в Богатовском районном суде, когда неожиданно «заметили» неполноту обвинения и дело вернули прокурору.
Источник в правоохранительных органах объясняет: суд посчитал, что в обвинительном заключении недостаточно полно расписаны должностные обязанности Шаркова. По долгу службы он периодически замещал своего руководителя и получал статус «и.о. Богатовского отдела МВД», и какие функции он должен был исполнять в это время, суд посчитал важным узнать отдельно.
В феврале 2018 г. Богатовский районный суд вернул дело прокурору. Это решение надзорное ведомство попыталось обжаловать в Самарском областном суде, но там решение суда районной инстанции оставили в силе.
Теперь дело вернут ненадолго следователю, чтобы тот «дописал» в обвинительном заключении необходимую информацию. После оно вновь отправится в суд, где рассмотрение начнут заново.
Во время первого судебного разбирательства Павел Шарков вину не признавал.
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