Ещё
Москвичку задержали за кражу украшений и продуктов из квартиры знакомой сотрудницы ЦБ РФ в Ясенево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичку задержали за кражу украшений и продуктов из квартиры знакомой сотрудницы ЦБ РФ в Ясенево 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция задержала подозреваемую в серии краж из квартиры знакомой, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 13 апреля в полицию обратилась 30-летняя москвичка, работающая в Центральном банке России. Женщина сообщила, что из ее квартиры на Новоясеневском проспекте стали пропадать деньги, ювелирные украшения, дорогое спиртное и продукты питания. Материальный ущерб составил около 47 тыс. руб.
«В краже личных вещей заявительница подозревала свою 49-летнюю знакомую, которая длительное время приходила к ней домой и занималась обучением и воспитанием ее несовершеннолетних детей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали знакомую потерпевшей», — сказал источник.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело о краже, фигурантка находится под подпиской о невыезде.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Труп мужчины со сломанной челюстью обнаружили в лесополосе в ТиНАО Суд 12 апреля приступит к новому рассмотрению дела националиста А.Поткина о легализации имущества
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии332
Федеральный канал опозорился с Сирией104
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз117
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда165
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение