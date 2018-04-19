В Самаре найден мужчина, сделавший ложное сообщение о минировании ТЦ

По факту заведомо ложного сообщения о минировании ТЦ в Самаре , возбуждено уголовное дело сообщает инспектор по ОП отделения информации Владимир Караваев.

Накануне днем по спецлинии «02» поступило сообщение о заминировании одного из торговых центров, расположенного на улице Аэродромной в Самаре. При обследовании опасных предметов обнаружено не было.

Как установили полицейские, звонок был сделан с телефона без СИМ-карты, его хозяин задержан. Им оказался неоднократно судимый 32-летний житель Самары. В настоящее время злоумышленник признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ

Звонок может дорого обойтись самарцу. Ему грозит г штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.