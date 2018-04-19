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В Самаре найден мужчина, сделавший ложное сообщение о минировании ТЦ
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В Самаре найден мужчина, сделавший ложное сообщение о минировании ТЦ 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
По факту заведомо ложного сообщения о минировании ТЦ в Самаре, возбуждено уголовное дело сообщает инспектор по ОП отделения информации Владимир Караваев.
Накануне днем по спецлинии «02» поступило сообщение о заминировании одного из торговых центров, расположенного на улице Аэродромной в Самаре. При обследовании опасных предметов обнаружено не было.
Как установили полицейские, звонок был сделан с телефона без СИМ-карты, его хозяин задержан. Им оказался неоднократно судимый 32-летний житель Самары. В настоящее время злоумышленник признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ.
Звонок может дорого обойтись самарцу. Ему грозит г штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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 Ещё 6 источников 
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