Под Пензой 25-летний парень позарился на чужую снегоуборочную машину

Пензенские полицейские установили злоумышленника, укравшего под Пензой снегоуборочную машину.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в полицию Пензенского района за помощью пришел 56-летний мужчина. По его словам, на станции Леонидовка неизвестные из гаража, находящегося на территории одного из домов, украли снегоуборочную машину.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили причастность к совершению преступления 25-летнего парня с криминальным прошлым. Он признался в преступлении. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.