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Под Пензой 25-летний парень позарился на чужую снегоуборочную машину
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Под Пензой 25-летний парень позарился на чужую снегоуборочную машину 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Пензенские полицейские установили злоумышленника, укравшего под Пензой снегоуборочную машину.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в полицию Пензенского района за помощью пришел 56-летний мужчина. По его словам, на станции Леонидовка неизвестные из гаража, находящегося на территории одного из домов, украли снегоуборочную машину.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили причастность к совершению преступления 25-летнего парня с криминальным прошлым. Он признался в преступлении. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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