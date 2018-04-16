Около пяти килограммов метилэфедрона изъяли сотрудники полиции в Пушкинском районе Подмосковья

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Пушкинское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г.о. Ивантеевка по подозрению в хранении наркотических средств установлены и задержаны 46-летний местный житель и 55-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья.

В ходе личного досмотра у мужчины изъяли пакет с метилэфедроном весом более полутора килограммов. У женщины обнаружили более трех килограммов аналогичного запрещенного вещества.