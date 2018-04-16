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Около пяти килограммов метилэфедрона изъяли сотрудники полиции в Пушкинском районе Подмосковья
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Около пяти килограммов метилэфедрона изъяли сотрудники полиции в Пушкинском районе Подмосковья 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 57 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Пушкинское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г.о. Ивантеевка по подозрению в хранении наркотических средств установлены и задержаны 46-летний местный житель и 55-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья.
В ходе личного досмотра у мужчины изъяли пакет с метилэфедроном весом более полутора килограммов. У женщины обнаружили более трех килограммов аналогичного запрещенного вещества.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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