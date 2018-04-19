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Более полутора килограммов мефедрона изъяли сотрудники полиции у жителя Подмосковья
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Более полутора килограммов мефедрона изъяли сотрудники полиции у жителя Подмосковья 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 53 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Одинцовское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на улице Можайское шоссе задержан 31-летний житель г. Руза, подозреваемый в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра мужчины, а также в его автомобиле оперативниками обнаружены и изъяты 13 полимерных свертков с веществом светлого цвета внутри, электронные весы, вакуумный упаковщик, бумажный конверт и почтовые марки.
По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном общим весом более 1,5 килограмма.
Полицейские выяснили, что задержанный распространял наркотик путем пересылки конвертов почтой.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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