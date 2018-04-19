Более полутора килограммов мефедрона изъяли сотрудники полиции у жителя Подмосковья

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Одинцовское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на улице Можайское шоссе задержан 31-летний житель г. Руза , подозреваемый в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра мужчины, а также в его автомобиле оперативниками обнаружены и изъяты 13 полимерных свертков с веществом светлого цвета внутри, электронные весы, вакуумный упаковщик, бумажный конверт и почтовые марки.

По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном общим весом более 1,5 килограмма.

Полицейские выяснили, что задержанный распространял наркотик путем пересылки конвертов почтой.