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Жестоко избившего 3-летнюю падчерицу челябинца отдали под суд
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Жестоко избившего 3-летнюю падчерицу челябинца отдали под суд 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Челябинска, который жестоко избил 3-летнюю дочь сожительницы. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в систематическом нанесении побоев. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент произошел вечером 24 января в Курчатовском районе. По версии следствия, обвиняемый избил девочку, пока ее мать была на работе. Затем он отвез ребенка в больницу — врачи диагностировали прелом бедра и ушибы.
Ранее по теме: Жестоко избившего 3-летнюю падчерицу челябинца арестовали Челябинец сломал бедро 3-летней падчерице
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