Жестоко избившего 3-летнюю падчерицу челябинца отдали под суд

В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Челябинска , который жестоко избил 3-летнюю дочь сожительницы. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в систематическом нанесении побоев. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 24 января в Курчатовском районе. По версии следствия, обвиняемый избил девочку, пока ее мать была на работе. Затем он отвез ребенка в больницу — врачи диагностировали прелом бедра и ушибы.

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