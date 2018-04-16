В Покрове нашли амфетамин

Фото с ресурса sm-news.ru В Петушинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД , в начале апреля на территории города Покров полицейские задержали молодого человека, в ходе досмотра у которого был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что содержимым свертка оказалось психоактивное вещество амфетамин общей массой 1,75 граммов.

По данным полиции, молодой человек занимался незаконным оборотом наркотиков на территории Петушинского района в течение двух месяцев. Изъятая партия мощного стимулятора предназначалась для наркоманов района. Парень пытался его реализовать через тайники-закладки.