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В Москве украли барокамеру, в которой тренировался Гагарин
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В Москве украли барокамеру, в которой тренировался Гагарин 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестных, которые похитили экспонат Музея космонавтики с охраняемой стоянки в Строгино — барокамеру, в которой тренировался Юрий Гагарин, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
"В полицию обратился заявитель, который рассказал, что работает экспертом по пилотированию полетов в Музее космонавтики. Он пояснил, что обнаружил отсутствие музейного экспоната на стоянке по ул. 1-я Лыковская в Строгино. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 300 тысяч рублей", — сказал источник.
Речь идет о «Сурдобарокамере 48» (СБК-48), предназначенной для высотных испытаний летного состава и проведения исследований в условиях разряженной атмосферы. Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 года.
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