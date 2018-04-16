В Москве украли барокамеру, в которой тренировался Гагарин

"В полицию обратился заявитель, который рассказал, что работает экспертом по пилотированию полетов в Музее космонавтики. Он пояснил, что обнаружил отсутствие музейного экспоната на стоянке по ул. 1-я Лыковская в Строгино. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 300 тысяч рублей", — сказал источник.

Речь идет о «Сурдобарокамере 48» (СБК-48), предназначенной для высотных испытаний летного состава и проведения исследований в условиях разряженной атмосферы. Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 года.