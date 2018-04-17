В Москве лжеврач похитил у пенсионерки более 1 млн руб

На востоке Москвы мошенник выманил у пожилой москвички более 1 миллиона рублей под предлогом лечения опасной болезни, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В полицию с сообщение о мошенничестве обратилась жительница Москвы 1948 года рождения.

«Неизвестный, представившись сотрудником больницы, сообщил женщине о ее несуществующей болезни и для приобретения лекарства получил от нее свыше 1 миллиона рублей, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.