Почти 1 млн руб и вещи похитили из частного дома в Ступине 

Неизвестный обокрал дом в подмосковном городском округе Ступино на 1 миллион рублей, преступника разыскивают, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
«В дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1975 года рождения с заявлением о том, что в Ступине, деревня Заворыкино, СНТ «Энергетик» неизвестный проник в дом и похитил личные вещи и 1 миллион рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.