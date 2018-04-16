Почти 1 млн руб и вещи похитили из частного дома в Ступине

«В дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1975 года рождения с заявлением о том, что в Ступине, деревня Заворыкино, СНТ «Энергетик» неизвестный проник в дом и похитил личные вещи и 1 миллион рублей», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.