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Mercedes стоимостью около 5,1 млн руб. похитил неизвестный со стоянки на севере Москвы
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Mercedes стоимостью около 5,1 млн руб. похитил неизвестный со стоянки на севере Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
В столичном районе Сокол украли иномарку стоимостью около 5,1 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«В полицию от 53-летней женщины поступило заявление о краже автомашины от д. 10 по Волоколамскому шоссе. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный со стоянки по указанному адресу совершил хищение автомобиля марки Mercedes-Benz S500, принадлежащего заявительнице. Материальный ущерб составил около 5,1 млн руб.», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».
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