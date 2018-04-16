Вор-домушник попался на любви к пирожкам

Британская полиция задержала 21-летнего мужчину, обокравшего один из частных домов в канун Рождества. Установить личность преступника помогли ДНК-дактилоскопия и его чрезмерная любовь к домашней выпечке.

Жертва ограбления — одинокая женщина, проживающая в местечке Алстон, сообщила полицейским, что ночью в ее дом кто-то пробрался. Когда потерпевшая спустилась на первый этаж, злоумышленник уже успел покинуть жилище.

Преступник похитил оставленные под елкой рождественские подарки.

На кухне хозяйка обнаружила надкусанный пирожок, оставленный вором впопыхах.

Прибывшая на место полиция провела экспертизу находки, и через несколько месяцев задержала преступника, когда он снова пытался проникнуть в чужое жилище. Проведенный тест ДНК успешно разоблачил незадачливого «Гринча».

Молодой человек не стал отрицать своей причастности к «рождественской» краже. Суд приговорил злоумышленника к 12 месяцам тюрьмы, 120 часам исправительных работ и обязал выплатить пострадавшей компенсацию в размере 200 фунтов (около 17800 рублей).