Ещё
Вор-домушник попался на любви к пирожкам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вор-домушник попался на любви к пирожкам 

Ридус 1 час назад
Британская полиция задержала 21-летнего мужчину, обокравшего один из частных домов в канун Рождества. Установить личность преступника помогли ДНК-дактилоскопия и его чрезмерная любовь к домашней выпечке.
Жертва ограбления — одинокая женщина, проживающая в местечке Алстон, сообщила полицейским, что ночью в ее дом кто-то пробрался. Когда потерпевшая спустилась на первый этаж, злоумышленник уже успел покинуть жилище.
Преступник похитил оставленные под елкой рождественские подарки.
На кухне хозяйка обнаружила надкусанный пирожок, оставленный вором впопыхах.
Прибывшая на место полиция провела экспертизу находки, и через несколько месяцев задержала преступника, когда он снова пытался проникнуть в чужое жилище. Проведенный тест ДНК успешно разоблачил незадачливого «Гринча».
Молодой человек не стал отрицать своей причастности к «рождественской» краже. Суд приговорил злоумышленника к 12 месяцам тюрьмы, 120 часам исправительных работ и обязал выплатить пострадавшей компенсацию в размере 200 фунтов (около 17800 рублей).
В прошлом году «Ридус» рассказывал историю незадачливого наркоторговца из Копенгагена, который перепутал такси с автомобилем полиции.
Ридус: последние новости
При попытке покинуть Таиланд задержан подозреваемый в ограблении россиянин Женщина покрывала мужа, избивавшего ее 4-летнюю дочь Шутников с муляжами гранат и пистолетом задержали в Домодедово
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии332
Федеральный канал опозорился с Сирией104
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз117
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда165
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение