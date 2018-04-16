Житель Архангельска разводил костры на чердаках, чтобы поджечь дома

В Соломбальский суд города Архангельска направлено уголовное дело: 24-летний житель Архангельска обвиняется в попытке поджога трех жилых домов.

Установлено, что Шестухин ночью 29.10.2017, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в помещение бойлерной (теплового узла), расположенного во втором подъезде жилого дома 2 корп.1 по ул. Красных Маршалов в г. Архангельске, где с целью уничтожения всего дома устроил пожар (поджог картонную коробку с находящимся в ней горючим материалом).

Кроме того, он пытался поджечь д. 4 по ул. Пушкинская и д. 1 по ул. Красных Маршалов, путем разведения костров на чердаках.

Свои преступные действия злоумышленник до конца не довел по независящим от него обстоятельствам, так как возгорания были своевременно обнаружены жильцами домов и ликвидированы.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснил, что умысла на совершение поджогов не было, он просто таким способом собирался согреться.