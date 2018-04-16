Зарабатывали на мигрантах, пока не попались

Фото с ресурса rostovgazeta.ru За «резиновые» квартиры взялись всерьёз. Очередной случай фиктивной постановки иностранцев на учёт выявлен в городе Киржач . Причём, как выяснили в Прокуратуре , двое граждан, предварительно сговорившись, нарушили закон.

Суд установил, что жительница Киржача и мужчина, проживающий в Московской области , решили подзаработать на трудовых мигрантах. Схема простая — парочка за вознаграждение прописывала в квартире женщины иностранцев, тем самым узаконивая их пребывание в стране. Злоумышленники таким способом прописали у себя 25 иностранцев в одной квартире. Это и вызвало подозрение и полицейских.

Обвиняемые свою вину полностью признали. Женщине суд смягчил наказание. Оказывается, на преступную дорожку подтолкнул её и ещё один факт — наличие малолетних детей, которых надо было кормить и одевать. Оба злоумышленника отделались всего лишь штрафом: мужчина — 125 тысяч рублей, женщина — 45 тысяч рублей.