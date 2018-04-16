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Зарабатывали на мигрантах, пока не попались
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Зарабатывали на мигрантах, пока не попались 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса rostovgazeta.ru  За «резиновые» квартиры взялись всерьёз. Очередной случай фиктивной постановки иностранцев на учёт выявлен в городе Киржач. Причём, как выяснили в Прокуратуре, двое граждан, предварительно сговорившись, нарушили закон.
Суд установил, что жительница Киржача и мужчина, проживающий в Московской области, решили подзаработать на трудовых мигрантах. Схема простая — парочка за вознаграждение прописывала в квартире женщины иностранцев, тем самым узаконивая их пребывание в стране. Злоумышленники таким способом прописали у себя 25 иностранцев в одной квартире. Это и вызвало подозрение и полицейских.
Обвиняемые свою вину полностью признали. Женщине суд смягчил наказание. Оказывается, на преступную дорожку подтолкнул её и ещё один факт — наличие малолетних детей, которых надо было кормить и одевать. Оба злоумышленника отделались всего лишь штрафом: мужчина — 125 тысяч рублей, женщина — 45 тысяч рублей.
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