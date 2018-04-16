В Омутнинске мужчина выпрыгнул в окно, спасаясь от избивавшего молодого человека

В межмуниципальный отдел МВД России «Омутнинский» от медиков поступило сообщение о том, что их помощь потребовалась мужчине, 1977 года рождения.

Пострадавшего обнаружили выпавшим из окна дома по улице Воровского и госпитализировали.

При проверке информации полицейские установили, что житель Омутнинска был в том доме в гостях. Компания распивала спиртные напитки.

«В ходе застолья он поссорился с другим гостем — ранее судимым жителем райцентра, 1993 года рождения. Молодой человек стал избивать своего оппонента и заодно обшаривать его карманы, найдя банковскую карту, он продолжил наносить побои жертве, в том числе костылем, и требовать сказать пин-код. Чтобы спастись от злоумышленника, потерпевший выпрыгнул в окно», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Полицейские установили местонахождение нападавшего и задержали его. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК России «Разбой».

Проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Фото — bk55.ru