В Саратовской области вынесен приговор членам преступного сообщества, обвиняемым в незаконном сбыте наркотиков

Злоумышленники попали в поле зрения сотрудников Госнаркоконтроля еще в 2012 году. Оперативники установили, что группа жителей региона, действуя в составе организованного сообщества, путем осуществления закладок распространяла на территории Саратова и Энгельса синтетические наркотические средства. Аккумулирование и оборот денежных средств, полученных от продажи наркотиков, перевод их на банковские счета осуществлялся через специально созданный сайт, замаскированный под интернет-магазин по продаже чипов к автомобилям. Наркодельцов задержали.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники совершили более 25 доказанных фактов незаконного сбыта наркотических средств, а также подготовили к незаконному сбыту очередную крупную партию наркотиков общей массой около одного килограмма.