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В Саратовской области вынесен приговор членам преступного сообщества, обвиняемым в незаконном сбыте наркотиков
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МЧС обратилось к москвичам

В Саратовской области вынесен приговор членам преступного сообщества, обвиняемым в незаконном сбыте наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
«По материалам следователей ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области Энгельсский районный суд постановил приговор пяти членам преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков на территории Саратовской области», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники попали в поле зрения сотрудников Госнаркоконтроля еще в 2012 году. Оперативники установили, что группа жителей региона, действуя в составе организованного сообщества, путем осуществления закладок распространяла на территории Саратова и Энгельса синтетические наркотические средства. Аккумулирование и оборот денежных средств, полученных от продажи наркотиков, перевод их на банковские счета осуществлялся через специально созданный сайт, замаскированный под интернет-магазин по продаже чипов к автомобилям. Наркодельцов задержали.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники совершили более 25 доказанных фактов незаконного сбыта наркотических средств, а также подготовили к незаконному сбыту очередную крупную партию наркотиков общей массой около одного килограмма.
Сегодня пятерых членов организованного преступного сообщества в возрасте от 26 до 50 лет, в зависимости от роли и степени участия в преступлениях, Энгельсский районный суд признал виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ (участие в преступном сообществе), ч.1 ст.30 — п.п. «а», «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ и п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Каждому из них назначено наказание от 6 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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