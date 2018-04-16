iPhone украли у девушки возле стены В. Цоя на Арбате

По словам собеседника агентства, вечером 12 апреля в полицию с заявлением о краже на ул. Арбат обратился молодой человек. Прибывшие на место оперативники опросили потерпевшую — 19-летнюю жительницу столицы.

«Девушка рассказала, что прогуливалась со своим парнем по ул. Арбат. Влюбленные рассматривали картины, фотографировались у стены В. Цоя, после чего направились в сторону станции метро «Смоленская». Отойдя от стены В. Цоя, потерпевшая обнаружила, что у нее пропал телефон iPhone 6 стоимостью 20 тыс. руб. После этого ее возлюбленный позвонил в полицию», — пояснил источник.

В МВД возбудили уголовное дело о краже, устанавливается личность подозреваемого.