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iPhone украли у девушки возле стены В. Цоя на Арбате
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iPhone украли у девушки возле стены В. Цоя на Арбате 

Агентство «Москва» 1 час назад
У стены памяти музыканта Виктора Цоя в центре столицы у девушки украли мобильный телефон, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, вечером 12 апреля в полицию с заявлением о краже на ул. Арбат обратился молодой человек. Прибывшие на место оперативники опросили потерпевшую — 19-летнюю жительницу столицы.
«Девушка рассказала, что прогуливалась со своим парнем по ул. Арбат. Влюбленные рассматривали картины, фотографировались у стены В. Цоя, после чего направились в сторону станции метро «Смоленская». Отойдя от стены В. Цоя, потерпевшая обнаружила, что у нее пропал телефон iPhone 6 стоимостью 20 тыс. руб. После этого ее возлюбленный позвонил в полицию», — пояснил источник.
В МВД возбудили уголовное дело о краже, устанавливается личность подозреваемого.
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