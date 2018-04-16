Ещё
В Лузском районе полицейские раскрыли кражу шубы у пенсионера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лузском районе полицейские раскрыли кражу шубы у пенсионера 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Похищенное у пенсионера имущество изъято.
На днях в межмуниципальный отдел МВД России «Лузский» обратился житель одной из деревень, 1948 года рождения, который сообщил, что у него из дома пропала норковая шуба, принадлежавшая его покойной жене
Верхнюю одежду он хранил в чехле в шкафу. Причиненный ему ущерб потерпевший оценил в 80 тысяч рублей.
«В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что осенью пенсионер уезжал в больницу и попросил присмотреть за домом соседку, 1960 года рождения, оставив ей ключ. Женщина, забрав шубу себе, положила в чехол другую, чтобы не привлечь внимание хозяина, когда он вернется домой. И даже несколько раз за зиму надевала похищенную верхнюю одежду», — сообщили в УМВД по Кировской области.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото — kubannews.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Следком: студентку медакадемии убила соседка в ходе конфликта по поводу громкой музыки На молодых людей, избивших пенсионера в Кирово-Чепецке, возбуждено второе дело: в этот же день они избили других несовершеннолетних В Кирове директор пляжа «Титаник» развратил больше 10 детей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии332
Федеральный канал опозорился с Сирией104
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз117
«Грязная сторона раскованного поведения»40
«Врата» в Крым за 32 миллиарда165
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение