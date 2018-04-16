В Лузском районе полицейские раскрыли кражу шубы у пенсионера

Похищенное у пенсионера имущество изъято.

На днях в межмуниципальный отдел МВД России «Лузский» обратился житель одной из деревень, 1948 года рождения, который сообщил, что у него из дома пропала норковая шуба, принадлежавшая его покойной жене

Верхнюю одежду он хранил в чехле в шкафу. Причиненный ему ущерб потерпевший оценил в 80 тысяч рублей.

«В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что осенью пенсионер уезжал в больницу и попросил присмотреть за домом соседку, 1960 года рождения, оставив ей ключ. Женщина, забрав шубу себе, положила в чехол другую, чтобы не привлечь внимание хозяина, когда он вернется домой. И даже несколько раз за зиму надевала похищенную верхнюю одежду», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото — kubannews.ru