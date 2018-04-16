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Во Владивостоке школьника-рэпера будут судить за убийство «продюсера»
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Во Владивостоке школьника-рэпера будут судить за убийство «продюсера» 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Несовершеннолетнего обвинили во Владивостоке в убийстве и угоне автомобиля.
«По версии следствия, 18 октября 2017 года в городе Владивостоке в поселке Поспелово на острове Русский в салоне автомобиля между 16-летним обвиняемым и 23-летним потерпевшим возникла ссора, в ходе которой несовершеннолетний нанес несколько ударов ножом в область грудной клетки последнего. Увидев, что потерпевший подает признаки жизни, подсудимый вытолкал его из салона автомобиля, сел на водительское сидение и выехал в сторону автодороги «Седанка-Д-Фриз». От полученных ранений потерпевший умер», — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю.
Уголовное дело уже передали в суд.
Ранее сообщалось, что Фрунзенский суд Владивостока арестовал тогда еще 15-летнего жителя района бухты Тихой, которого подозревали в убийстве 23-летнего молодого человека.
Как сообщало PrimaMedia, сторона защиты настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, так как, по ее мнению, преступление было совершено в состоянии аффекта. Однако суд отправил юношу в СИЗО на два месяца.
До этого сообщалось, что во Владивостоке 15-летний школьник нанес смертельную травму 23-летнему мужчине после неудавшейся попытки изнасилования, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Уточняется, что школьник, увлекающийся рэп-музыкой, и молодой человек, представившийся продюсером, познакомились в социальной сети и проводили время на острове Русском. В результате между ними возник конфликт, когда мужчина стал проявлять сексуальный интерес к собеседнику в салоне автомобиля. Школьник нанес ножевое ранение, которое оказалось смертельным. После этого он уехал на автомобиле жертвы и был задержан сотрудниками ДПС. Выяснилось, что на теле убитого насчитали пять ножевых ранений.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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