Во Владивостоке школьника-рэпера будут судить за убийство «продюсера»

Ранее сообщалось, что Фрунзенский суд Владивостока арестовал тогда еще 15-летнего жителя района бухты Тихой, которого подозревали в убийстве 23-летнего молодого человека.

Уголовное дело уже передали в суд.

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