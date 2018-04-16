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Следователи просят продлить арест начальнику УФНС Курганской области
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Следователи просят продлить арест начальнику УФНС Курганской области 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: 45.ru
Следователи просят продлить меру содержания под стражей начальнику УФНС Курганской области Владимиру Рыжуку, сообщает URA.RU.
Как заявила помощник Курганского городского суда Наталья Иванищева, поступило соответствующее ходатайство.
Суд примет решение 18 апреля.
Рыжук был задержан 22 февраля по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, ему инкриминируют растрату имущества ведомства в крупном размере с использованием служебного положения. 24 февраля суд по ходатайству следствия избрал Рыжуку меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростове вынесли приговор 11 бывшим полицейским по делу о вымогательстве.
RT на русском: последние новости
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