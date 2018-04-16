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СКР начал проверку по факту гибели писавшего о наёмниках из РФ в Сирии журналиста
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СКР начал проверку по факту гибели писавшего о наёмниках из РФ в Сирии журналиста 

Говорит Москва 1 час назад
По данным Следственного комитета, признаков того, что было совершено преступление, нет.
Репортёр известен своими публикациями о бойцах частной военной компании Вагнера.
Бородин скончался в реанимации екатеринбургской больницы №23.
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