СКР начал проверку по факту гибели писавшего о наёмниках из РФ в Сирии журналиста

По данным Следственного комитета, признаков того, что было совершено преступление, нет. Репортёр известен своими публикациями о бойцах частной военной компании Вагнера. Бородин скончался в реанимации екатеринбургской больницы №23.