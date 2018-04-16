Свыше 100 млн рублей налогов не уплатила строительная фирма в Москве

«По версии следствия, генеральный директор ООО «Строймонтажцентр-2000», осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью компаний, в период с 2012 по 2014 годы заключал фиктивные договора с фирмами-однодневками на оказание строительных работ. После внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 105 миллионов рублей», — сказала Иванова.

Ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По словам Ивановой, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.