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Свыше 100 млн рублей налогов не уплатила строительная фирма в Москве
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Свыше 100 млн рублей налогов не уплатила строительная фирма в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Владелец строительной фирмы в Москве в период с 2012 по 2014 годы заключал фиктивные договора с целью ухода от налоговых выплат, в результате его действий государственная казна недополучила 105 миллионов рублей, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.
«По версии следствия, генеральный директор ООО «Строймонтажцентр-2000», осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью компаний, в период с 2012 по 2014 годы заключал фиктивные договора с фирмами-однодневками на оказание строительных работ. После внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 105 миллионов рублей», — сказала Иванова.
Ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По словам Ивановой, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.
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